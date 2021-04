Coronavirus Toscana, 958 contagi

Contagi 18 aprile sotto quota mille

I nuovi casi registrati in Toscana sono 958 su 20.407 test di cui 14.362 tamponi molecolari e 6.045 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,69% (14,5% sulle prime diagnosi).

Un consistente calo rispetto agli scorsi giorni, qui i dati di ieri. A darne notizia come sempre il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un post su Telegram. Giani ricorda inoltre che: "Le persone estremamente vulnerabili non ancora registrate sul portale per il vaccino possono iscriversi su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/new-adhesion/ef. Ad oggi sono oltre 63mila i vaccini somministrati ai vulnerabili".

