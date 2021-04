Furti e scippi nei supermercati, 4 denunciati

Due episodi di furti nei supermercati di Firenze e una tentata rapina. Quattro le persone denunciate nelle ultime 24 ore. Il primo furto è avvenuto alla Coop di via Carlo del Pretee, un 49enne marocchino è stato bloccato dal personale. All'Esselunga di Sesto Fiorentino due peruviane di 21 e 43 anni sono state bloccate dalle cassiere mentre cercavano di passare dalle casse senza pagare 370 euro di merce alimentare e non. Inoltre ieri è stato denunciato un 48enne tunisino per tentato furto, che però ha mirato la borsa di un'anziana cliente e non la merce esposta. L'uomo è stato poi denunciato anche come irregolare.