La prima media di Palaia rischia una sola sezione: il Comune risponde ai genitori

Per le scuole medie di Palaia quest’anno, potrebbe esserci una sezione sola della prima classe. A dirlo sono i numeri, che si scontrano con le richieste dei genitori del territorio di avere due sezioni.

Per l’Istituto Andrea Pisano, parte del Comprensivo Fra Domenico da Peccioli, le richieste di iscrizione sono terminate alla fine dello scorso gennaio.

Il nuovo anno scolastico 2021-2022 potrebbe partire a Palaia con una classe in meno rispetto agli altri anni. Questo perché al momento risultato iscritti 27 bambini, un numero inferiore a quanto richiesto per la creazione di una doppia classe, ovvero quando si supera la soglia dei 32.

Nel dettaglio gli iscritti dalla quinta elementare di Palaia sono 13, il totale della classe mentre dalla quinta elementare di Forcoli saranno 14 i bimbi che andranno alle medie a Palaia, su un totale di 26.

Ad affrontare la questione è il sindaco di Palaia Marco Gherardini. “Come sapete condivido la preoccupazione e la battaglia dei genitori per avere anche per il prossimo anno due sezioni per la prima classe della scuola media. È capitato già in altri anni purtroppo di aver fatto una sola sezione alle medie, ma visto l’attuale contesto emergenziale e le ovvie ragioni didattiche, abbiamo fatto e stiamo cercando di fare di tutto per mantenere due sezioni”.

Come spiega il primo cittadino, non è la prima volta che la scuola immersa tra le colline si ritrova ad avere una sola sezione. Negli anni, l’aumento dei bimbi iscritti, ha portato alla creazione di due sezioni per ognuna delle tre classi fino a quest’anno, con oltre 130 iscritti, sei sezioni, per una media di 21 ragazzi a classe. Il prossimo settembre sembra però reinserirsi in quella vecchia prospettiva che, come spiegato dal sindaco, può dipendere da più fattori.

Uno tra tutti il numero inferiore di bimbi che formano l’attuale quinta elementare di Palaia rispetto agli altri anni. Un secondo elemento è dato dalla quinta elementare di Forcoli, frequentata a quanto si apprende, da alcuni bambini provenienti da fuori comune. Questi due aspetti insieme avrebbero contribuito, come spiega Gherardini, al numero attuale delle iscrizioni per la Pisano.

La creazione delle classi, e di eventuali sezioni, “dipende anche dal numero di nascite registrate in quell’anno”, commenta Lia Monti consigliera all’Istruzione del Comune. “Circa due cicli di scuola fa, non riuscimmo a creare la doppia sezione di prima media che però, negli anni successivi, siamo riusciti a ripristinare perché ci furono i numeri”. Sindaco e consigliere accolgono le preoccupazioni dei genitori confermando però di aver già predisposto, nell’eventualità di una prima singola, una classe ampia e spaziosa dove i ragazzi potranno frequentare in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid.

“Con convinzione abbiamo realizzato investimenti – continua il sindaco - confermato contributi economici incentivanti per le famiglie, ampliato i servizi di trasporto, con fiducia abbiamo parlato con le famiglie, e in ultimo abbiamo sottoposto la situazione anche all’attenzione del Provveditorato agli studi. Purtroppo sappiamo anche bene che le regole sull’attribuzione del personale scolastico non sono cambiate nonostante la pandemia”.

Degli investimenti sulle scuole, messi in campo dall’Amministrazione comunale di Palaia, avevamo già parlato con Sindaci allo Specchio, nell’intervista dedicata a Gherardini lo scorso gennaio (Qui la notizia) . Erano infatti in programma, e sono stati portati a termine nel 2020, i lavori di sostituzione degli infissi alle scuole medie, per oltre 50mila euro. Nello stesso anno, il Comune ha provveduto con finanziamenti della Regione, ad opere di riqualificazione energetica della primaria di Forcoli e materna di Montefoscoli.

Un’altra novità dell’ultimo periodo riguarda il servizio del trasporto scolastico. Storicamente infatti, il pulmino portava a scuola solo i bimbi delle frazioni mentre gli studenti forcolesi usufruivano del pullman della compagnia di trasporti locale. Dall’anno scorso il servizio è stato potenziato con un nuovo pulmino e dunque, ad oggi, tutti gli studenti delle medie possono usufruire dei due mezzi gialli della scuola, con varie tappe e fermate sul territorio raggiungibili da tutti.

“Sono fiducioso che anche con le iniziative portate avanti dall’Amministrazione riusciremo come comunità a valorizzare una scuola che se lo merita – conclude il sindaco Gherardini - riconosciuta da anni dall’Osservatorio scolastico come un istituto d’eccellenza e che quindi continuerà senza dubbio a rappresentare un presidio educativo fondamentale del nostro territorio”.

Margherita Cecchin