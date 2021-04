Pensiero di Natale, 15 ingressi omaggio al Museo dell'Alabastro per giovani volterrani

Sono stati assegnati 15 ingressi omaggio all’Eco Museo dell’alabastro, validi per l’anno scolastico 2021/2022, che l’Amministrazione Comunale aveva messo a disposizione per il fortunato concorso di Natale organizzato da CTT Nord. L’iniziativa prevedeva l’elaborazione di un pensiero sulla festa più amata dai bambini, pensieri che poi sono stati valutati da una giuria e votati sulla pagina Facebook dell’azienda di trasporti.

Le classi vincitrici sono: 2A Rodari di Capannoli, 3B Pertini di Fornacette, 3^ Tedeschi di Lajatico, 2^ Rodari di Montecalvoli, 2A-3A-3B Alighieri di Peccioli, a Pontedera: 3^ Arcobaleno della Pace, 2A Dante Alighieri, 2^ De Amicis, 2A e 3^ Madonna dei Braccini, 2A Galilei di Santa Maria a Monte, 2A e 3^ Martini di Selvatelle.

“Questa iniziativa – dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti - rappresenta un’opportunità che abbiamo voluto offrire alle alunne e agli alunni dei comuni limitrofi che potranno visitare le bellezze di Volterra non appena la normativa nazionale lo consentirà. Questi premi sono stati ancora più apprezzati da studenti e docenti proprio per la fase delicata che stiano attraversando.

Sono molto contenta - continua Luti - del percorso intrapreso con CTT, azienda sempre molto attenta a coinvolgere il mondo della scuola con iniziative semplici ma che arrivano al cuore dei partecipanti. Colgo l’occasione per ricordare che è stata recentemente rinnovata con l’azienda la convenzione per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e il patrimonio culturale della nostra città che prevede, per i cittadini in possesso di abbonamento al trasporto pubblico CTT Nord o del biglietto del bus timbrato in giornata, la possibilità di beneficiare della tariffa “Ridotta” dei biglietti di ingresso ai musei della città. Ringrazio – conclude Luti - il presidente CTT Nord Filippo Di Rocca e il responsabile Comunicazione branding Riccardo Nannipieri per la professionalità e la passione che mettono sempre in questo progetto”.

Queste le parole del Presidente CTT Nord Filippo Di Rocca: “La partecipazione del Comune di Volterra al nostro concorso è molto preziosa e permette di valorizzare l’iniziativa alla quale anche quest’anno ha visto la partecipazione di ben mille classi dei territori di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Prato.

Colgo l’occasione per ringraziare, oltre al Comune di Volterra, gli sponsor - che hanno permesso l’iniziativa anche quest'anno pur nelle difficoltà per la pandemia - (ricordo tra i tanti AON “leader mondiale dell’intermediazione assicurativa” e la Cassa di Risparmio di Volterra). Concludo nel sottolineare la sensibilità che sta mostrando in tema di trasporto pubblico il Comune di Volterra, ribadendo la disponibilità ad offrire la nostra collaborazione per eventuali progetti futuri”.

Fonte: Comune di Volterra