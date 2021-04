Riaprono sale studio della Biblioteca di Empoli

Con il ritorno del nostro Comune in zona arancione riaprono le sale studio e la mediateca!

Oltre che per i servizi di prestito e restituzione documenti, da lunedì 19 sarà quindi possibile venire in biblioteca per studiare, per consultare documenti e usufruire delle postazioni pc.

L'orario della biblioteca non cambia: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 13.

Ricordiamo che tutti i servizi sono esclusivamente su prenotazione. Per prenotare è possibile scaricare l'app gratuita Affluences, andare sul sito Affluences al link https://affluences.com/biblioteca-renato-fucini oppure telefonare al numero 0571757840.

Resta attivo il servizio di prestito a domicilio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa