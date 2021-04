Rompe i sigilli per riaprire il ristorante, chiusura per 5 giorni

Non accennano a terminare le proteste del leader del movimento nazionale anti-chiusure 'Ioapro', Momi El Hawi, titolare del locale Tito in via Baracca a Firenze.

Ha infatti riaperto ed è stata fatta denuncia penale perché sabato scorso il locale era aperto per la seconda sera consecutiva e per farlo ha dovuto rompere i sigilli alla pizzeria. Furono apposti venerdì scorso quando 38 clienti furono trovati a cenare nel locale, con multa di 400 euro a persona.

La rimozione dei sigilli ha fatto riazzerare la misura per cui la chiusura è disposta per altri 5 giorni da oggi.