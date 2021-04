Trovato con marijuana e hashish in casa, 24enne arrestato

Ieri sera, nell'ambito di uno specifico servizio antidroga, i carabinieri di Firenze Peretola hanno arrestato un cittadino salvadoregno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di accertamenti sono entrati nella sua abitazione, zona via Ponte alla Mosse ove, all'esito di un’approfondita perquisizione, condotta anche con l'ausilio di Csita, un pastore belga malinois del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di marijuana e 12 di hashish, oltre a vario materiale strumentale all'attività di spaccio.

Per il 24enne è scattato l'arresto per detenzione ai fine di spaccio di stupefacenti e ristretto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattinata di domani.