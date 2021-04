Cadavere tra i binari tra Forte e Massa. Ritardi per i treni

Trovato un cadavere tra i binari della ferrovia tra Forte dei Marmi e Massa Centro. La notizia è di questa mattina, si ipotizza che la vittima abbia voluto togliersi la vita. Sul posto i rilievi della polizia ferroviaria e dei sanitari inviati al 118.

A fronte del dramma, ci sono stati disagi per i pendolari.

Questi gli aggiornamenti sui treni cancellati o in ritardo.

reno regionale 19339 (LA SPEZIA - LIVORNO) cancellato da SARZANA a LIVORNO CLE

Treno regionale 18425 (BORGO VAL DI TARO - FIRENZE) effettuerà la fermata straordinaria di TORRE DEL LAGO

Treno regionale 19390 (LIVORNO CENTRALE – LA SPEZIA CENTRALE) cancellato da LIVORNO CENTRALE a SARZANA.

Treno regionale 18391 (LA SPEZIA – FIRENZE SMN) in viaggio con +63’.

Treno regionale 19337 (LA SPEZIA-PISA CENTRALE) cancellato da MASSA C. a PISA CENTRALE, viaggiatori con treno 19339 (LA SPEZIA - LIVORNO).

Treno regionale 19332 (PISA CENTRALE – LA SPEZIA) cancellato da PISA CENTRALE a MASSA CENTRO

Treno regionale 19386 (LIVORNO – LA SPEZIA) cancellato da VIAREGGIO a LA SPEZIA

Treno regionale 19349 (LA SPEZIA – PISA CENTRALE) cancellato da LA SPEZIA a VIAREGGIO

Treno regionale 19330 (PISA CENTRALE – LA SPEZIA) in viaggio con +70’.

Treno regionale 2594 (LIVORNO – MI P.GARIBALDI) in viaggio con +55’

Treno regionale 18264 (PISA CENTRALE – FIRENZE SMN) in viaggio con +15’Treno regionale 19330 (PISA CENTRALE – LA SPEZIA) in viaggio con +92’

Treno regionale 18425 (BORGO VAL DI TARO - FIRENZE) in viaggio con +74’

Treno regionale 19343 (LA SPEZIA CENTRALE – PISA CENTRALE) in viaggio con +58’

Treno regionale 2594 (LIVORNO – MI P.GARIBALDI) in viaggio con +54’

Treno regionale 19347 (LA SPEZIA – PISA CENTRALE) in viaggio con +47’

Treno regionale 19332 (MASSA C. – LA SPEZIA) in viaggio con +13’