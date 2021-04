Cento candeline a Cascina per Palmira Armani

In visita a una nonna del Comune di Cascina. Il sindaco, Michelangelo Betti, ha fatto gli auguri a Palmira Armani per i suoi 100 anni. Un incontro con Palmira e i suoi familiari per ripercorrere una vita e i suoi episodi. "Si tratta del primo incontro con una centenaria fuori dal municipio - spiega Betti -. Durante la seconda e terza ondata del Covid abbiamo scelto la linea più prudente. Proviamo a tornare alla normalità, facendo gli auguri di persona nel pieno rispetto delle norme anti-pandemia. E' bello vedere un'intera famiglia intorno a Palmira e una casa piena di fiori per festeggiarla".

Fonte: Comune di Cascina