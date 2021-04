Empoli Plastic Free, i volontari si liberano dei rifiuti a Santa Maria

Ore 9.15 di domenica 18 aprile 2021, ritrovo nella piazza del Convento della frazione di Santa Maria a Ripa, davanti la chiesa. Cominciano ad arrivare i primi volontari dei 50 ammessi, come numero consentito dalle vigenti disposizioni anti contagio.

Si tratta della seconda uscita ufficiale dell’associazione ‘Plastic Free Empoli’, guidata da Alberto Vezzani, nell’ambito della “Giornata nazionale Plastic Free”. Persone di tutte le età, dai giovanissimi ai meno giovani che hanno sfoderato un’energia invidiabile.

Puntuali e pronti con guanti, sacchi, pinza telescopica, scarpe antinfortunistiche o stivali, mascherina indosso, maglietta ‘Plastic free’, ma soprattutto la voglia di andare a ripulire quella zona. È la seconda occasione, dopo quella di qualche settimana fa, avvenuta a Ponzano.

Nel gruppo era presente anche una rappresentanza di amministratori locali tra cui: Giulia Terreni, assessora alla cultura; Fabio Barsottini vicesindaco; Adolfo Bellucci, assessore alle manutenzioni; Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale; e le consigliere comunali Chiara Pagni e Maria Cira D’Antuono. Tutte e tutti a raccogliere spazzatura, insieme.

QUANTITÀ RIFIUTI RACCOLTI - La zona ripulita della frazione interessata è quella che va dalla piazza della chiesa di Santa Maria a Ripa, a Via Val Codera, poi lungo il Rio Sant’Anna, e quindi tutta la parte retrostante le case di residenza popolare. La raccolta è terminata alle 12.30 con 800 chili di rifiuti raccolti: 50 sacchi suddivisi tra plastica, vetro e multimateriale; altri rifiuti come un ciclomotore, un furgone, un vano sanitario tipo water, molto ferro e tra i così detti ‘pericolosi’ una batteria auto.

Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli, ha commentato con queste parole la mattinata: «Altra meravigliosa domenica dell'associazione Plastic Free. Grazie ad Alberto Vezzani e alle decine di persone che hanno partecipato. Stiamo lavorando per far sì che questi appuntamenti siano sempre più frequenti, e fa piacere vedere quante persone si iscrivano per partecipare. La nostra battaglia contro l’abbandono di rifiuti prosegue e ci vede impegnati quotidianamente, anche grazie alle segnalazioni della comunità, per debellare questo brutto fenomeno e per sanzionarne i responsabili».

Alberto Vezzani, responsabile Plastic Free Empoli: «È già in cantiere la terza raccolta come progetto regionale di pulizia dell’Arno nel mese di maggio, sperando di essere in zona gialla. Siamo davvero contenti. Abbiamo fatto un gran lavoro, oltre le aspettative. Molto di più, in termini di quantitativo raccolto, rispetto ad altri capoluoghi d’Italia. La risposta di Empoli è stata grandissima e potremo solo che migliorare. Alia ha già fatto il primo passo verso lo smaltimento del materiale portando via tutti i sacchi neri e oltre il 90% del materiale ingombrante che era stato raccolto».

Prosegue la procedura amministrativa per i veicoli che erano sul posto e per la cui rimozione sta lavorando l’ufficio ambiente e la polizia municipale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa