Ginnastica ritmica: l'assessore Guccione premia atlete e allenatrici della Iris Firenze approdate in serie A2

Un riconoscimento del Comune per essere approdate nella serie A2 della ginnastica ritmica. L'assessore allo sport Cosimo Guccione ha consegnato uno speciale attestato alle atlete della Ginnastica Iris Firenze, Carlotta Vettori, Monica Marchidan, Aurora Corradino, Aurora Bertoni (collegata in remoto Micol Masetti perché a Torino per motivi di studio), e alle loro allenatrici, Alessia Fancelli e Daria Velius. Alla consegna c'erano anche il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e il presidente della commissione sport Marco Burgassi.

“Impresa non facile, visto il momento, che regala a Firenze un traguardo importante – ha dichiarato l'assessore Guccione – merito di una società che da decenni lavora con passione nel quartiere 4. Questo risultato premia anche l'intero movimento, nella nostra città rappresentato da tante società”.

Nelle scorse settimane l'assessore Guccione ha incontrato il presidente del comitato regionale della Federazione Ginnastica d'Italia Fabrizio Lupi ed il vicepresidente Mauro Selvi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa