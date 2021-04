Lavori alla rete gas in Piazza San Rocco, cambia la viabilità da martedì 20 aprile a giovedì 29 aprile

Modifica alla viabilità in Piazza San Rocco e nella zona vicina per consentire interventi per la sostituzione e l’adeguamento della rete gas per conto di Toscana Energia Spa. Il provvedimento inizia domani, martedì 20 aprile, dalle 8, e durerà fino alle 20 di giovedì 29 aprile, e riguarda il tratto di strada compreso tra il giardino pubblico e il bar all’angolo e l’area di fronte alla farmacia che sarà chiuso per lavori: sarà in vigore, infatti, il divieto di transito e di sosta.

Piazza Pinturicchio è raggiungibile da Piazza San Rocco attraverso Via Zeffi e Via Masolino da Panicale. Normalmente percorribile le adiacenti Via della Repubblica e Via degli Orti.

