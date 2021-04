Lavori di scavo sui rii di Stabbia e Gavena

Il territorio del Comune di Cerreto Guidi è interessato da alcuni interventi che, sollecitati dall’Amministrazione comunale e recepiti dal Consorzio, hanno l’obiettivo di mettere in sicurezza dal rischio esondazioni. Si tratta di interventi che seguono ad altri analoghi effettuati negli anni scorsi e per i quali la competenza è del Consorzio 4 Basso Valdarno.

In particolare sono in corso interventi sul Rio della Valle con lo scavo a valle dell’immissione del Rio Stella nella zona industriale di Stabbia e sul Rio Rugiati dove è previsto uno scavo a valle e a monte della SR 436 (Via Pistoiese).

Inoltre iniziano in questi giorni altri lavori nella zona del Rio Ganghereto, a Gavena, con il ripristino del tratto a valle dell’immissione del Fosso Acquaviva nei pressi di Via di Corliano, che consistono nel rifacimento di una scogliera in sponda destra.

“Da tempo, come Amministrazione comunale - dichiara Paolo Feri, vice sindaco - abbiamo condiviso con il Consorzio 4 la necessità di intervenire sui punti più delicati con l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio e di garantirlo dal rischio di esondazioni. Siamo consapevoli che si tratta di un’attività importante che deve, come stiamo facendo proprio attraverso l’operato del Consorzio, proseguire con continuità viste le caratteristiche e l’ampiezza del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa