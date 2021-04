Liberazione, iniziative di Anpi a Montelupo

Per il secondo anno consecutivo la Festa della Liberazione a Montelupo sarà celebrata nelle forme consentite dall’emergenza sanitaria in corso.

Tuttavia la gravissima situazione attuale non può impedire che questa data fondamentale venga ricordata e opportunamente celebrata.

Il 25 aprile è la data in cui l’Italia ha chiuso la pagina più tragica della propria storia, dopo venti anni di fascismo, l’occupazione nazista e una devastante guerra.

L’impossibilità di organizzare manifestazioni pubbliche non impedirà quindi di rendere il dovuto omaggio a quelle donne e quegli uomini che misero in gioco la propria vita per un paese diverso, per la libertà, la giustizia sociale e di diritti civili.

Il comune di Montelupo Fiorentino invita i propri cittadini a seguire le iniziative organizzate dall’ANPI:

· Inaugurazione del portale www.noipartigiani.it, del Memoriale della Resistenza italiana, un lavoro durato 2 anni promosso dalla Presidenza nazionale ANPI, col contributo dello SPI-CGIL, e curato da Laura Gnocchi e Gad Lerner. 500 video-testimonianze di partigiane e partigiani che l'Associazione metterà a disposizione della cittadinanza. Una sintesi delle loro esperienze, armate e disarmate; la ricostruzione di importanti fatti storici; episodi di eroismo, sofferenze e atrocità subite; la rappresentazione d'insieme delle varie anime della Resistenza e delle condizioni sociali e culturali in cui sono maturate. Un primo, grande blocco di interviste verrà messo online il prossimo 19 aprile, le altre successivamente. Il Memoriale verrà presentato ufficialmente in una conferenza stampa che si terrà il 16 aprile;

· Staffetta della Liberazione. Sulla pagina Facebook Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – ANPI dalle 10:15 alle 18 del 25 aprile diretta con collegamenti esterni, letture, musica, incontri, presentazioni di libri, testimonianze partigiane. Hanno già aderito e dunque parteciperanno tra gli altri: Dacia Maraini, Giuliano Montaldo, Eugenio Finardi, Laura Gnocchi, Gad Lerner, Francesco Filippi, Chiara Colombini, Marta Cuscunà. Condurranno le giornaliste Anna Longo e Martina Toti. Nei prossimi giorni sarà reso pubblico il programma completo.

· Strade di Liberazione. L'ANPI invita le cittadine e i cittadini a deporre un fiore, nei propri Comuni, sotto le targhe dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i. Il tutto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative anti-covid, per cui non dovranno essere più di due le persone a compiere il gesto simbolico, possibilmente un giovane ed un adulto. In questo modo il 25 aprile il Paese si ritroverà riunito intorno a quella straordinaria stagione di lotta per la libertà e la democrazia. Un fiore che diverrà una luce accesa sul sacrificio di tante donne e donne da cui sono nate la Repubblica e la Costituzione.

E sul proprio territorio:

· Si invita la cittadinanza ad esporre la bandiera italiana dai balconi o dalle finestre delle abitazioni.

· Verrà reso omaggio a Guido Guidi presso la lapide al cimitero dell’Ambrogiana, nel giorno della morte nel 1945 (20 aprile), e per la festa della liberazione alla targa commemorativa posta in Piazza Salvo d’Acquisto

L'Amministrazione di Montelupo Fiorentino si è coordinata con quella di Castel San Pietro Terme, luogo dove cadde Guido Guidi insieme a tanti compagni della brigata Friuli, per lanciare insieme un messaggio di memoria e impegno.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa