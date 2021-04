Nuovo Quaderno Cesvot 'Gestire un ente di terzo settore'

“Gestire un ente di terzo settore – Profili amministrativi, giuridici e fiscali” è il titolo del nuovo volume edito da Cesvot nella collana “I Quaderni”, scritto da Riccardo Bemi, Sabrina Lemmetti, Fabio Lenzi, Elena Pignatelli, Stefano Ragghianti e Gisella Seghettini.

Una pubblicazione che racchiude i principali aspetti relativi alla gestione di un ente e che vuole essere uno strumento a supporto dell’attività dei dirigenti degli ets toscani.

Il primo capitolo approfondisce gli aspetti di identità giuridica e fiscale delle organizzazioni, il secondo e il terzo la responsabilità degli amministratori negli ets anche nei confronti degli enti pubblici controllori, il quarto le fonti di finanziamento degli enti non profit e per concludere il bilancio e la gestione del personale.

Gli autori del Quaderno sono sei collaboratori che da anni affiancano Cesvot nell’erogazione delle consulenze. Ad oggi Cesvot offre agli enti del terzo settore, iscritti ai registri regionali del volontariato, della promozione sociale, delle cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus un servizio gratuito di consulenza e accompagnamento su ben 11 argomenti svolto da un team di esperti capace di rispondere in modo personalizzato alle richieste. Il servizio è aperto anche ai singoli cittadini nel caso vogliano costituire un ente del terzo settore.

“Solo nel 2020 – commenta Paolo Balli, direttore di Cesvot - il centro servizi ha erogato 3.419 consulenze a più di 1.500 enti di terzo settore della Toscana. Di queste, ben 1.514 sono state rivolte al tema dell’adeguamento degli statuti in seguito alla legge di Riforma del terzo settore. Il dato più sorprendente è che nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, sono state 755 le consulenze dedicate alla creazione di un nuovo ente di terzo settore”.

Gli autori:

Riccardo Bemi è consulente e formatore di associazione Intesa per enti del terzo settore, reti associative, amministrazioni pubbliche e Csv in ambito giuridico, tributario e amministrativo-contabile.

Sabrina Lemmetti è laureata in economia ed esperta di gestione degli enti del terzo settore, con particolare attenzione a privacy, lavoro e reperimento fondi. È direttore di associazione Intesa che si occupa di formazione, consulenza e ricerca per gli enti senza scopo di lucro.

Fabio Lenzi laureato in Giurisprudenza a Firenze, ha conseguito il Master in “Management delle Organizzazioni Non-Profit” a Trento. Si occupa di pubbliche amministrazioni e terzo settore, sistemi di welfare, imprese sociali, qualità e accreditamento, privacy.

Elena Pignatelli è commercialista e revisore contabile in Firenze. Si occupa di terzo settore da vari anni. È docente presso la scuola di Alta Formazione di Pisa nel corso di alta formazione degli enti del terzo settore.

Stefano Ragghianti è dottore commercialista, docente di discipline giuridiche, si occupa di enti non profit ed in particolare di Odv.

Gisella Seghettini è avvocata civilista.

Il Quaderno è disponibile e scaricabile gratuitamente in formato pdf, previa registrazione all'area riservata MyCesvot, a questo link. Nell'area riservata è inoltre possibile richiedere una copia cartacea del volume compilando il modulo online.

Fonte: Cesvot - Ufficio stampa