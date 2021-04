Salvata donna alla stazione di Navacchio, voleva togliersi la vita

Salvata dal tentativo di suicidio una 45enne italiana che in stato di shock era nei pressi dei binari alla stazione ferroviaria di Navacchio, nel comune di Cascina. La polizia ferroviaria è stata allertata alle 21 di ieri, domenica 18 aprile. Gli operatori hanno allontanato la donna, che ha tentato di ritornare sui suoi passi, pericolosamente verso i binari. È stata poi trasferita all'ospedale di Cisanello per gli accertamenti dai sanitari inviati dal 118 sul posto.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).