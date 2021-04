Spaccio nella Piana Fiorentina, due giovani in manette

Un 29enne e un 30enne sono stati arrestati a Signa per spaccio. I due, entrambi di origini marocchine, sono stati messi nel mirino dai carabinieri per l'attività di spaccio tra Signa e Campi Bisenzio. Sono stati analizzati i tabulati dei due e anche le loro telefonate. I militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza relativi cessioni di cocaina, marijuana e hashish da parte degli arrestati nel periodo marzo/agosto 2020. I pusher vendevano droga anche a minorenni e in totale aveva ricavato qualche migliaia di euro.