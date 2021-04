Incendio in uno scantinato a Vaglia, evacuato appartamento sovrastante

Nella giornata di oggi a Vaglia si è verificato un incendio all'interno di uno scantinato. È successo questo pomeriggio, in via Poggio Capanne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Firenze.

A causa dei danni subiti, un appartamento sovrastante allo scantinato è stato reso momentaneamente inagibile e gli inquilini si sono trasferiti in un'abitazione adiacente.

Non sono segnalate persone coinvolte e le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.