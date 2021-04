Raccolta differenziata porta a porta per Colle Val d'Elsa, al via la consegna dei kit

Lunedì 26 aprile prende il via la consegna del kit per il porta a porta a Colle val d’Elsa. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno messo a punto le nuove modalità e il calendario di consegna che è in arrivo in questi giorni, tramite posta, a tutte le utenze interessate dalla riorganizzazione del servizio.

I cittadini residenti nei quartieri di Gracciano e Querciolaia (dove verrà attivato il porta a porta a partire dal prossimo 7 giugno) dovranno ritirare il kit, da lunedì 26 aprile a sabato 15 maggio, presso il circolo Oikos in via fratelli Bandiera n.92. Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Il sabato dalle 8 alle 13 (ad eccezione di sabato 1° maggio, giorno in cui lo sportello resterà chiuso).

I cittadini che sono già serviti dal porta a porta (residenti nelle zone di Borgo, Castello e Piano) dovranno ritirare il kit secondo il seguente calendario: da lunedì 26 aprile a sabato 8 maggio presso il circolo il Torrione in via Porta Vecchia n.23. Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 e il sabato dalle 8 alle 13 (ad eccezione di sabato 1° maggio, giorno in cui lo sportello resterà chiuso).

Da lunedì 10 maggio a sabato 29 maggio, il punto di consegna sarà presso il Teatro del Popolo in piazza Unità dei Popoli. Lo sportello sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30; il venerdì dalle 15 alle 18.30 e il sabato dalle 8 alle 13.

È necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità al momento del ritiro. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Il servizio con il nuovo calendario di ritiri e le nuove modalità di esposizione dei rifiuti sarà attivo a partire da lunedì 7 giugno.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484 o www.seitoscana.it.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa