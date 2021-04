Si butta dal camion fuori controllo ma muore nell'impatto a terra: accade a San Baronto

Pensava che non si sarebbe salvato se fosse rimasto a bordo del camion che in quel momento aveva un malfunzionamento dei freni. Ma il destino è stato beffardo e per questo azzardo un 51enne di Seravezza ha perso la vita.

L'incidente mortale è avvenuto a San Baronto, nei colli di Lamporecchio. L'autocisterna era guidata da un collega e secondo quanto riportato dai carabinieri per bloccare il camion lo ha fatto strusciare lungo la parete della montagna, nel bordo esterno della carreggiata. Nel frattempo il 51enne si era già gettato fuori dal camion, colpendo la testa sull'asfalto. Per i sanitari intervenuti, la Misericordia di Casalguidi, ormai non c'era più niente da fare.