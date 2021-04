Aveva 15 kg di cocaina in garage, condannato a 9 anni

Era stato trovato con 15 kg di cocaina nel garage, a dicembre 2019.

Dovrà scontare 9 anni di reclusione, condanna definitiva, il 51enne albanese D.L., pregiudicato e al momento ai domiciliari. L'arresto dell'uomo avvenne il 2 luglio 2019. Fu fermato dai carabinieri il 2 luglio scorso mentre stava entrando nel garage di un condominio a Firenze. In quel momento aveva addosso 3kg di cocaina ed era armato di una pistola funzionante. Dentro al garage usato come nascondiglio, furono ritrovati 60mila euro in contanti, 10 sterline e 15 kg di stupefacenti.

Lo stupefacente sequestrato ha un valore all’ingrosso di circa 600.000 euro mentre, al dettaglio, avrebbe potuto raggiungere i 2 milioni di euro.