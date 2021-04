Brasiliani in guerra in Italia, il ricordo nelle frazioni di Santa Maria a Monte

Oggi, mercoledì 21 aprile 2021, a Ponticelli e Montecalvoli cerimonia in ricordo della Campagna della FEB in Italia con la Presenza del Col. Andre Luiz dos Santos Franco, addetto militare dell'Ambasciata del Brasile di Roma.

La Forza di Spedizione Brasiliana (FEB) inviò truppe in Italia per mettere in sicurezza e ricostruire i ponti, abbattuti durante il conflitto della seconda guerra mondiale. Furono montati i Bailey. I nostri due ponti sull'Usciana furono liberati dalle cariche non esplose e ripristinati dai militari della FEB.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte