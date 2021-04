Centro diurno 'La Cerbaiola', Lega: "A breve sarà votata la nostra mozione"

"Oggi in terza commissione regionale si è toccato il tema del centro diurno per disabili La Cerbaiola di Empoli, su cui a gennaio avevamo presentato una mozione relativa alle criticità strutturali dell’immobile, in particolare su quei lavori necessari a rendere l’edificio funzionale alle attività svolte che, nonostante fossero stati deliberati, non erano ancora stati realizzati" a dichiararlo sono i Consiglieri regionali della Lega Giovanni Galli e Andrea Ulmi. "L’Assessore regionale Spinelli, intervenuta sull’argomento, ha di fatto confermato le criticità affrontate dal nostro atto e la consapevolezza che la Regione sia a conoscenza delle problematiche a cui devono far fronte la struttura ed i suoi ospiti".

"Il prossimo giovedì andrà in votazione la nostra mozione sul tema, finalizzata ad impegnare la Regione Toscana e la locale ASL affinché il centro sia dotato di impianto di condizionamento centralizzato prima dell’arrivo della stagione estiva, e del riscaldamento per quella invernale, con particolare riferimento alla palestra preposta ad attività motorie e riabilitazione. Nell’atto presentato chiediamo altresì il rifacimento dei servizi igienici, delle tubazioni (che in passato hanno fatto riscontrare casi di legionella) – spiegano i consiglieri regionali della Lega - E’ poi per noi indispensabile la realizzazione di un progetto per una nuova e più funzionale residenza per disabili, a cui l’Assessore sembra aver chiuso e la pronta ottemperanza alla delibera dell’aprile 2020 che prevede la realizzazione di quattro fabbricati, di cui due destinati ai servizi di residenza, uno a quelli pubblici e l’ultimo quale centro diurno".

Fonte: Ufficio stampa