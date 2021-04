'Gioca con l'educazione Civica', il Comune di Cerreto dona il libro agli studenti

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha recentemente acquistato un congruo quantitativo del volume scritto da Claudia Centi e Alice Pieroni, intitolato “Gioca con l'Educazione Civica” con l’intento di donarlo, in occasione del 25 aprile, ai bambini delle Scuole Primarie e ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Cerreto Guidi.

Il libro, pubblicato da Federighi Editore, ha il patrocinio dell'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il libro è pensato per favorire la conoscenza dell’Educazione civica permettendo, per esempio, di imparare cosa sia la Costituzione o perché la bandiera italiana sia verde, bianca e rossa.

In questo modo i piccoli lettori possono imparare l’Educazione civica attraverso giochi, attività e testi semplici con tante immagini da colorare e da completare in modo creativo.

Simona Rossetti, sindaco Cerreto Guidi

“Si tratta di un libro- spiega il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti- che abbiamo ritenuto interessante per favorire un apprendimento giocoso dei principi fondamentali dell’educazione civica. E’ un testo semplice e molto chiaro che potrà andare ad integrare in maniera piacevole quanto insegnato dai docenti in merito a quei valori e a quelle regole condivise che sono necessarie per diventare cittadini corretti e responsabili, consapevoli e positivamente partecipi e propositivi nei confronti della comunità di cui si è parte”.

Nei prossimi giorni, il Comune provvederà a portare nei vari plessi scolastici della Scuola Primaria e Secondaria i libri consegnando un volume a ciascun alunno.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa