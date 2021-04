La Misericordia di Prato piange Franco Paci, dipendente per 40 anni e volontario

La Misericordia di Prato annuncia la morte di Franco Paci, confratello e a lungo dipendente dell’impresa funebre dell’Arciconfraternita. Aveva 69 anni ed è stato colto da malore nella giornata di ieri, martedì 20 aprile. Volontario dell’Arciconfraternita fin da giovanissimo, Franco Paci ha iniziato a lavorare per la Misericordia nel 1970 e due anni dopo è stato assunto come addetto ai servizi funebri. Per quasi 40 anni ha lavorato come dipendente in quel settore arrivando a diventare capo reparto. Nel 2009 era andato in pensione ed era tornato a fare il volontario impegnandosi nei servizi alla persona portati avanti dalla sezione femminile.

«Franco era una persona per bene, ha sempre amato la Misericordia e l’ha servita da volontario e da dipendente in modo esemplare», dice il proposto dell’Arciconfraternita Gianluca Mannelli.

Lascia la moglie Rita e i figli Francesco e Chiara, ai quali vanno le sentite condoglianze della Misericordia.

Franco Paci era stato insignito del titolo di Capo Guardia e per questo domani, giovedì 22 aprile alle ore 15 nella chiesa di San Domenico, i confratelli e le consorelle della Misericordia parteciperanno alle esequie in Brigata. La salma è esposta alle cappelle del commiato in via Convenevole.

Fonte: Misericordia di Prato - Ufficio stampa