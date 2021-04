Si oppone al controllo della polizia a Pisa: denunciato e multato perché fuori comune senza motivo

Ieri pomeriggio, poco prima delle 16, la polizia di Pisa è intervenuta in viale Gramsci, per l'identificazione di un uomo che stava creando disturbo. Il soggetto, un 41enne senegalese in regola con la normativa sul soggiorno ma con a carico pregresse denunce per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, è risultato avere a carico una notifica della Procura della Repubblica di Pisa, pertanto gli agenti lo hanno accompagnato in questura.

L'uomo però avrebbe fin da subito tenuto un atteggiamento non collaborativo e ostile verso i poliziotti, rifiutando la richiesta di notifica e consegna degli atti. Con non poche difficoltà, il 41enne è stato portato in questura, dove è stato riportato alla calma e gli sono stati notificati gli atti di rito. L'uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per non aver rispettato la normativa anti Covid, risiedendo a Massa e non giustificando la sua permanenza a Pisa.