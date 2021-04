Cinema e teatri aperti anche in zona rossa? Per il 55% non è una buona idea. Il sondaggio di gonews.it

Con il nuovo decreto Covid cinema e teatri riaprono nelle zone gialle, anche se con alcune limitazioni (capienza al 50%, massimo 500 persone per spettacoli al chiuso e 1000 per quelli all'aperto). La scorsa settimana, prima che uscissero le bozze del nuovo decreto, il presidente della Regione Giani aveva lanciato la 'suggestione' della riapertura di cinema e teatri anche in zona rossa, rispettando tutte le precauzioni anti Covid.

gonews.it nel sondaggio della scorsa settimana ha chiesto ai suoi lettori un giudizio su quella proposta. Per il 55,33% dei votanti la scelta di riaprire in zona rossa cinema e teatri è sembrata avventata e ha risposto 'No', mentre il 44% la riteneva una buona idea. In tutto i voti sono stati 300.