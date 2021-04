Circolo di Campiglia, arrivano 50mila euro per il tetto

Un intervento di manutenzione straordinaria, dell’importo di 50 mila euro, sulla copertura del circolo ricreativo-culturale “G. Panci” di Campiglia. E’ quanto predisposto dall’Amministrazione comunale sull’immobile, di sua proprietà ma che ospita il circolo ricreativo del quartiere e un locale di ristorazione.

I lavori si inseriscono nel quadro di interventi di valorizzazione dei rapporti e del ruolo dei circoli di quartiere che l’amministrazione comunale sta portando avanti. L’intervento previsto è teso ad eliminare i fenomeni di infiltrazioni che si sono verificati negli ultimi mesi.

L’amministrazione comunale, per questo, ha scelto di avvalersi di una ditta specializzata contatta dall’ufficio tecnico per effettuare i lavori. Per eliminare le infiltrazioni è stato previsto un intervento di rifacimento dei canali di gronda, e di un aumento delle sezioni degli scarichi, i quali saranno tutti sostituiti con nuove gronde in acciaio inox. In questo modo la superficie di scarico verrà aumentata per più del doppio.

