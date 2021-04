Distilleria DETA: estensione dello studio meteo in Valdelsa

ARPAT, anche mediante il coinvolgimento del proprio settore specialistico “Modellistica previsionale”, ha aggiornato e rivalutato l’analisi del quadro meteorologico locale della Valdelsa, come previsto nella prima proposta di ordinanza avanzata al Sindaco di Barberino Tavarnelle il 20 marzo scorso, anche al fine di acquisire elementi utili per l’eventuale proroga del periodo di vigenza delle restrizioni all’attività della distilleria.

Dall'analisi dei dati anemologici e di temperatura della stazione meteo recentemente installata presso la distilleria, nonché di altre stazioni della rete meteorologia regionale attive nella zona, è emerso che, anche nella prima parte del mese di aprile, si è avuta una significativa frequenza dei fenomeni di inversione termica nel periodo “notturno” così come definito dall’ordinanza: “da mezz’ora dopo il tramonto fino a due ore dopo l’alba”. Riguardo alla soglia di vento oltre la quale può essere derogato il divieto di accensione del forno, sulla base dell’analisi condotta, è stata confermata la proposta di adottare la soglia di 1,5 m/s, che appare già sufficientemente cautelativa.

Alla luce dell'analisi, che ha preso in considerazione anche i dati della rete regionale raccolti nel 2020, ARPAT ha ritenuto necessario proporre al Sindaco le stesse cautele indicate nell’Ordinanza del 22 marzo anche per le prossime settimane, proponendo al Sindaco di Barberino Tavarnelle di prorogarne la durata per ulteriori 30 giorni, sino al 23 maggio 2021, sentita la ASL di riferimento