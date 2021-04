Leggenda Festival dal 6 al 9 maggio, online il programma

La quarta edizione del Festival Leggenda si avvicina: ben quattro giorni di incontri, dal 6 al 9 maggio 2021, aspettano bambini e adulti che hanno voglia di storie, di lettura, di spettacoli e di scrittura.

Il programma prevede, come ogni anno, vari tipi di eventi: incontri con autori, laboratori, presentazioni di libri, spettacoli e incontri formativi, tutti ad ingresso gratuito, dedicati ai bambini e ai ragazzi da 0 a 14 anni, ma anche alle famiglie, a insegnanti, educatori ed esperti.

In questa edizione tutti gli eventi si terranno esclusivamente online: alcuni incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social del Festival e quindi fruibili liberamente senza prenotazione; invece gli incontri e i laboratori a numero chiuso che si terranno su Google Meet e gli spettacoli teatrali, saranno prenotabili a partire da lunedì 26 aprile tramite il sito www.leggendafestival.it.

"È una grande scommessa quella di realizzare Leggenda on line – ha detto il sindaco di Empoli Brenda Barnini –. L'anno scorso abbiamo saltato un'edizione a causa del Covid, ma non volevamo perdere un altro anno del nostro festival della lettura per bambini e ragazzi. Ora più che mai c'è bisogno di coltivare la curiosità e la mente dei più piccoli per incoraggiarli a fare scoperte e costruite un mondo nuovo. Empoli sarà protagonista della rinascita post pandemia e lo sarà grazie al protagonismo delle sue giovani generazioni".

Il nuovissimo sito di Leggenda è online: www.leggendafestival.it ed è il punto di partenza per scoprire i protagonisti del festival, conoscere il ricco programma degli appuntamenti, scegliere i vostri eventi preferiti, prenotarsi e compilare il consenso privacy.

PRENOTAZIONI – Dal lunedì 26 aprile 2021 alle 8 sarà possibile prenotarsi agli incontri e laboratori a numero chiuso e agli spettacoli del Festival Leggenda attraverso l’uso della piattaforma Eventbrite, collegata direttamente al sito.

Questi i passaggi da seguire per le prenotazioni:

1. Scegli l'evento che preferisci, per bambini o per adulti, sul sito di Leggenda e clicca sul pulsante PRENOTA EVENTO. Puoi prenotare la partecipazione a più eventi: non ci sono limiti!

2. Sarai indirizzato al sito Eventbrite dove ti sarà chiesto di compilare il form con i dati del partecipante.

3. Una volta terminata la procedura di prenotazione, riceverai una mail da parte di Eventbrite. Aprila e segui l'ultimo importante passaggio prima della conferma: la dichiarazione di consenso per la privacy.

Nella mail troverai infatti il link alla pagina del sito http://www.leggendafestival.it/consenso-privacy/ , dove compilare la dichiarazione di consenso, accettare la privacy e allegare copia del documento di identità. La dichiarazione di consenso è valida per tutti gli eventi in programma.

AIUTO E SUPPORTO DEL PERSONALE - I bibliotecari sono a disposizione per aiuto e supporto alle procedure di prenotazione. Puoi scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it o telefonare al numero 0571/757873 da lunedì al venerdì 9-19 e sabato 9-13.

IL PROGRAMMA - Nelle mattine di giovedì 6 e di venerdì 7 maggio 2021 sono in programma 50 incontri riservati alle scuole del Comune di Empoli: gli incontri con l’autore riguarderanno 20 classi delle scuole dell’infanzia, 30 classi della scuola primaria e 40 classi delle scuole secondarie di I grado.

Nei pomeriggi di giovedì e venerdì e per tutto il fine settimana di Leggenda saranno moltissime le occasioni per partecipare agli incontri e ai laboratori, tutti gratuiti, tenuti da alcuni tra gli autori più importanti e di qualità all’interno del panorama della letteratura per l’infanzia. Scopri tutti gli autori protagonisti del festival nella sezione “Protagonisti”.

Gli autori confermati sono:

- per i più piccoli: Fuad Aziz, Silvia Bonanni, Nicola Brunialti, Michele D’Ignazio, Claudia Fachinetti, Simone Frasca, Chiara Lorenzoni, Sara Marconi, Elisa Mazzoli, Cristina Petit, Teresa Porcella, Guido Quarzo, Anna Sarfatti, Lucia Vaccarino e Vanna Vinci.

- per ragazzi da 11 a 14 anni: Laura Bonalumi, Marianna Cappelli, Matteo Corradini, Francesco D’Adamo, Antonio Ferrara, Giuseppe Festa, Luisa Mattia, Daniele Nicastro, Fabrizio Silei e Licia Troisi.

In collaborazione con la rivista Liber, Luigi Paladin, psicologo esperto in psicopedagogia della lettura, terrà un incontro su come legge il cervello del bambino da zero a sei anni.

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA EMPOLI - I Servizi educativi per l’infanzia presenti nel Comune di Empoli partecipano anche quest’anno al festival Leggenda con un ricco programma di promozione della lettura, narrazione e drammatizzazione.

Sabato 8 e domenica 9 maggio 2021 saranno pubblicati sulla pagina Facebook di Leggenda @Leggendafestival i video realizzati dalle educatrici dei Servizi.

GIALLO MARE MINIMALE TEATRO - Alla sezione del Festival dedicata agli incontri con l’autore e ai laboratori, si affianca come ogni anno una sezione curata da Giallo Mare Minimal Teatro dedicata alla attività di drammatizzazione teatrale, rivolta a bambini e ragazzi. Gli spettacoli in programma sono quattro, uno al giorno: “TRAME SU MISURA vol. 2 Cappuccetto Bang Bang e C’era una volta… piena di stelle”, entrambi di e con Renzo Boldrini; “Mattia e il nonno di Factory” Compagnia Transadriatica e “Le avventure di Pesce Gaetano” di e con Vania Pucci.

Per questi eventi è necessaria la prenotazione tramite Eventbrite ma non servirà il consenso per la privacy.

VIRUSLIBRO – L’ormai storica manifestazione organizzata dalla Libreria Rinascita, incontra Leggenda online e ospiterà tre importanti nomi del panorama culturale italiano: Michele Cecchini, Lidia Ravera e Giosuè Calaciura presenteranno i loro nuovissimi libri in diretta streaming sui canali social della Libreria Rinascita e del festival alle 19 di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 maggio 2021.

RAGAZZI LEGGENDARI – Da alcune settimane i ragazzi leggendari, un gruppo di 24 ragazzi volontari delle scuole secondarie di I grado di Empoli, hanno accettato la sfida per entrare nella LEGGENDA: stanno leggendo i libri degli autori, si stanno incontrando online nei vari gruppi di lettura leggendari per discuterne insieme e nei prossimi giorni intervisteranno in esclusiva alcuni autori. Potrete vedere le interviste realizzate sui canali social del Festival. Alcuni incontri del festival saranno condotti e moderati proprio dai ragazzi leggendari, con il supporto dei bibliotecari e di Giulia e Alice, super lettrici del gruppo di lettura Giovani Adulti.

FONDAZIONE SESA E UNICOOP FIRENZE – Leggenda ringrazia la Fondazione Sesa e Unicoop Firenze per l’importante aiuto nell’organizzazione e la promozione del festival: Fondazione Sesa collabora con Leggenda per il supporto nella parte tecnica, delicatissima in questa edizione online; Unicoop Firenze dà un fondamentale supporto nella comunicazione e promozione dell’evento.

I CONTATTI - Per ulteriori informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, tutti gratuiti, potete consultare il sito www.leggendafestival.it, la pagina Facebook @Leggendafestival, il profilo Instagram @leggendafestival, inviare una e-mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la Sezione Ragazzi della Biblioteca al numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa