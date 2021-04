Omicidio Aosta, per il gip "elevatissimo pericolo di recidiva"

"Elevatissimo pericolo di recidivanza". È quanto scrive il gip di Aosta per quanto riguarda la posizione di Gabriel Falloni, il trentaseienne in carcere per l'omicidio della trentaduenne Elena Raluca Serban. Per il gip l'uomo è "persona dedita alla commissione di gravi delitti contro la persona"

"Nello stesso senso - continua il gip - depone l'esame dei precedenti dell'indagato, condannato tra l'altro per sequestro di persona e violenza sessuale nonché per rapina e lesione personale, ciò ne disvela la proclività a delinquere". Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare dove si legge anche del "pericolo di fuga", oltre che "il pericolo è attuale" in base alla "personalità dell'accusato" e dall'esame "delle sue concrete condizioni di vita".

Prima dell'appuntamento sarebbe emersa una chiamata di circa 40 secondi tra l'uomo e la Serban. Per il gip "il contatto telefonico tra la vittima e l'indagato e la permanenza di quest'ultimo nello stabile è nell'arco temporale in cui è stato commesso l'omicidio" e l'uomo si è "impossessato della borsa di proprietà della Serban".