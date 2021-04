Piero supera la paura degli ospedali e fa il vaccino: il 25enne ringrazia il San Giuseppe

Aveva tanta paura di andare in ospedale per fare il vaccino ma, la gentilezza e le attenzioni del personale, hanno rimosso ogni timore. È l'esperienza di Piero, 25enne empolese, che stamani ha ricevuto la sua prima dose di vaccino contro il Covid-19.

Piero Shehu Kuqo ha la sindrome di Asperger, una forma di autismo, e per le esperienze che ha vissuto aveva molta paura degli ospedali. Fino a questa mattina. Infatti, contattato secondo la chiamata per categorie definite per cui è aperta in questo momento la vaccinazione, Piero si è presentato al San Giuseppe di Empoli dove è stato accolto dal personale che ha garantito la sua serenità. A raccontarcelo è lui stesso, in compagnia della mamma. Un'accoglienza all'interno del progetto Dama, come ci racconta Piero, che aiuta le persone con disabilità psichica a superare la difficoltà della struttura ospedaliera, garantendo un’assistenza sanitaria in tranquillità, come è stato per lui.

Ad aspettarlo c'erano il direttore sanitario dell'ospedale di Empoli Silvia Guarducci e l'infermiera Katiuscia Franchini, che il 25enne tiene a ringraziare entrambe di cuore pubblicamente perché "hanno saputo a controllare tutte le mie fobie inerenti al luogo". L'umanità del personale ha sconfitto le paure di Piero che, in vista della seconda dose, adesso è più tranquillo. Una vera e propria sorpresa quella del direttore sanitario, "sono diventati amici - ci racconta la mamma - Guarducci ha messo a suo agio Piero, hanno parlato della musica perché lui canta. È stata una sorpresa piacevole, conosceva la direttrice tramite i giornali e oggi l'ha incontrata per la prima volta".

Piero oggi è contento di aver ricevuto il suo vaccino contro il Covid ed è felice di aver superato questo primo passo. Il richiamo lo aspetta giovedì 13 maggio ma, come ci ha assicurato, dopo questa mattina avrà meno paura e completerà la sua difesa contro la pandemia.

Margherita Cecchin