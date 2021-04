Sversamento rifiuti tossici, Unione Inquilini Pisa chiede controlli sui terreni del Cuoio

In data odierna si comunica che la nostra Sezione ha inviato al Comune di Santa Croce Sull'Arno una istanza in cui si richiede espressamente di:

1. fare visure camerali storiche sulle suddette società;

2. fare altre visure su i soggetti che hanno composto le suddette società per comprendere se abbiamo rivestito ruolo in altre società o aziende;

3. Una volta individuati tutti i soggetti ed i terreni di proprietà (anche di eventuali parenti) controllare se gli stessi come singoli o società o ATI e titolari di concessione con il nostro Comune o società da esso partecipate abbiamo mai svolta una attività che comportasse la possibilità di sversare o nascondere in terreni o altro similare rifiuti tossici:

4. chiedere ad Arpat o altro ente di controllo tutte le analisi del caso.

La Giunta del Comune di Santa Croce sull'Arno dovrà rispondere alla suddetta istanza entro trenta giorni e nei prossimi giorni presenteremo istanza anche agli altri Comuni.

Infatti, va chiarito se sul nostro territorio ci possano essere terreni che siano stati oggetto di sversamenti illeciti di natura solida o liquida.

Non solo, si evidenzia che la suddetta istanza non potrà essere decisa o anche solo “co – decisa” dal Sindaco Giulia Deidda per la sussistenza di un evidente conflitto di interessi, visto che è indagata.

Luca Scarselli - Unione Inquilini Pisa, Sezione Valdarno Inferiore