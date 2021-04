Tagli erba a Scandicci, 263 aree da sfalciare

In corso nella seconda metà di aprile 2021 il terzo ciclo di tagli e sfalci dell’erba a cura di Alia Servizi Ambientali SpA, in 263 aree di verde pubblico in tutti i quartieri del territorio comunale, secondo il piano concordato con l’ufficio Ambiente del Comune di Scandicci.

L’attività degli sfalci nel territorio era iniziata con gli interventi lungo le strade del territorio comunale, lungo le banchine e i marciapiedi, e con le potature delle siepi nelle aree pubbliche cittadine. Adesso l’attività si intensifica con interventi a scadenze regolari anche in tutte le arre di verde pubblico e nei giardini scolastici di Scandicci. Gli sfalci nelle aree di verde pubblico cittadine, lungo le banchine e sui marciapiedi sono a cura di Alia Servizi ambientali Spa, mentre i giardini scolastici sono a carico dell’Amministrazione comunale e sono stati aggiudicati alla ditta Passione Verde.

“A Scandicci l’attività degli sfalci d’erba nei giardini e nei parchi pubblici inizia a febbraio – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – è una scelta importante e quasi unica che ci impegna assieme ad Alia, ma è il modo migliore per manutenere i prati nelle nostre aree di verde e per contenere i fattori allergenici dovuti alle graminacee”.

L’ufficio Ambiente del Comune di Scandicci ha elencato le aree in cui è prioritario intervenire con gli sfalci, fermo restando che in successione ognuno dei 263 spazi di Verde pubblico sarà interessato dai tagli dell’erba.

Parchi e giardini: Temporary Park (ex Cnr), parco Acciaiolo, giardino di via Acciaiolo, giardino di via Rialdoli, piazza Di Vittorio a Casellina, giardino di via Fanfani e via Marco Polo, giardino di via Caboto, parco Ilaria Alpi a Badia a Settimo, giardino di via Gemmi, giardino Rita Atria, giardino di San Colombano (adiacente alla scuola), giardino di San Colombano (dietro la chiesa), via San Colombano interna , giardino di via della Pace Mondiale, giardino di via 78° Reggimento Lupi di Toscana (di fronte al Palazzetto dello sport), giardino di Viottolone (via Pisana), giardino di via Abba, giardino di fronte alla scuola Gabbrielli, giardino Martin Luther King, parco di via Masaccio, pizza della Repubblica, giardino di via Burchietti, giardino di via delle Bagnese, giardino di Olmo (via Pisana), piazza Togliatti, via Pestalozzi, giardino di via Pestalozzi e via Frazzi, parcheggio di via Turri, piazza Cioppi, giardino di Borgo ai Fossi, area Palazzo Comunale, via Pantin e via Rialdoli.

Aree di verde urbano in cui sono necessari interventi a macchinetta: piazza Matteotti, piazza Marconi, largo Spontini, piazza Pier Luigi da Palestrina, rotatoria via Pisana via Darwin, rotatoria Aldo Moro, rotatoria e aiuole lungo strada lato via Pestalozzi e via Allende, giardino Don Bosco, via Amendola angolo via Signano, via Donizetti area alberata lungo strada.

Aree lungo strada; da via Pisana verso accesso a FiPiLi e A1, via Pestalozzi, viale Moro, tramvia, via Francoforte sull’Oder angolo via Pantin, rotatoria 17 marzo, rotatoria via Delle Nazioni Unite, rotatoria via Darwin, via Pestalozzi e via Allende, viale Moro, area tramvia tra fermate Resistenza e Aldo Moro, via Francoforte sull’Oder.

Aree per cani: via Caboto, via Pestalozzi, via Boito, via Michelucci, via Torricelli, Temporary park (ex Cnr).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa