Toscana ritorna gialla dal 26 aprile, l'ipotesi prende corpo

Toscana ritorna gialla dopo settimane

La Toscana ritorna gialla? L'interrogativo è d'obbligo dopo il calo dei contagi che avrebbero portato l'Rt regionale tra 0,82 e 0.86. Ricordiamo che la soglia dell'1 significa zona arancione.

A informare la cittadinanza è il presidente Eugenio Giani: "La zona gialla da lunedì 26 tornerà probabilmente anche in Toscana. I due principali indicatori ci vefono in netto calo, siamo sotto i 200 casi su 100mila abitanti".

Ci sono aree provinciali o locali dove i contagi sono sopra la soglia dell'area gialla, come Prato. "Siamo nella fase della discesa dei contagi, tutto fa pensare che ci sia progressivamente un decadere dei fattori di contagio. Sono per avere la Toscana come blocco omogeneo". Se ci fossero comuni "con ancora focolai o elementi di contagio, saranno i sindaci a provvedere direttamente".