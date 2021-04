Variante Chiantigiana, il Tar della Toscana respinge la richiesta di sospensiva

Il Tar della Toscana ha respinto l’istanza di sospensiva per la Variante alla Sr 222 – via Chiantigiana nell’ambito del ricorso avanzato dalla ditta seconda classificata nel procedimento di gara per l’assegnazione dei lavori.

“Un segnale – affermano il Sindaco metropolitano Dario Nardella, il consigliere delegato della Metrocittà alla mobilità e sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, e i sindaci di Greve in Chianti e Impruneta, Paolo Sottani e Alessio Calamandrei - che deve essere accolto positivamente perché è un primo riconoscimento della qualità delle procedure, del percorso amministrativo e del lavoro messo in campo dalla Metrocittà e dai Comuni, nonché dell’importanza di realizzare opere strategiche per i territori come questo bypass. Una decisione, quella del Tar, che ci consente soprattutto di ripartire fin da subito con i lavori. Considerato lo slittamento di queste ultime settimane, confidiamo di poter avviare i cantieri entro il mese di giugno”.

Nell’ordinanza del Tar viene evidenziata la prevalenza dell’interesse pubblico e della collettività dei territori interessati alla realizzazione di un’opera ritenuta essenziale ed urgente, rispetto all’interesse economico posto a base del ricorso.

Si ricorda che i Comuni di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Impruneta si sono costituiti al fianco della Città metropolitana, ente appaltante dell’opera, intervenendo volontariamente in giudizio per sottolineare il carattere strategico della Variante alla Chiantigiana.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze