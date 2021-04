Consiglio Comunale Empoli, torna in presenza nella sala del palazzo comunale adattata alle norme anti Covid

L’assemblea consiliare di Empoli torna a riunirsi in presenza nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di Via Giuseppe del papa, 41.

La sala consiliare, nel periodo di ’zona rossa’, è stata interessata da alcuni lavori di adattamento per tornare a ospitare le sedute in presenza. Adesso le postazioni sono distanziate da pannelli in plexiglass. Inoltre, come sempre, è prevista la misurazione della febbre all’ingresso, l’uso delle mascherine costante e la igienizzazione delle mani. Lunedì 26 aprile 2021 il Consiglio Comunale si riunirà alle 18 con prosecuzione alle 21.

La seduta sarà presieduta da Alessio Mantellassi e potrà essere seguita in diretta dal profilo facebook del Comune.

«Il Consiglio riparte in presenza nella sua sede istituzionale – sottolinea Alessio Mantellassi – con le tutte precauzioni necessarie, secondo le disposizioni dei tecnici competenti e le opportune misure di sicurezza. Ritengo sia fondamentale tutelare il lavoro dell'organo collegiale democratico che rappresenta tutti gli empolesi ed è fondamentale che il consiglio non abbia mai interrotto la sua attività per il bene di Empoli».

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Domanda di attualità presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a utilizzo di rifiuti pericolosi per la costruzione del V° Lotto della Strada Regionale 429.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a situazione di illegalità all'interno della ex fabbrica Montepagani - Ponzano.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a degrado cimiteri comunali.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa alla gestione di alcune pratiche inerenti al servizio idrico.

6.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a iniziative al Parco di Serravalle.

7.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa a discarica a cielo aperto dietro la ex scuola di Villanuova.

8. Imposta municipale propria (Imu) – approvazione manovra sostegni anticrisi Covid-19 anno 2021.

9.Ratifica delibera di giunta n. 41 del 10 marzo 2021 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2021/2023-approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza".

10.Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) – Approvazione regolamento.

11.Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) – Approvazione regolamento.

12.Imposta di soggiorno – Modifiche al regolamento.

13.Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022. Primo aggiornamento.

14.Regolamento contenente disposizioni per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni mensa (C.M.) e della Giunta esecutiva – Approvazione.

15.Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativo a neutralizzazione del divario digitale con interventi per il capitale umano.

16.Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativo a digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

17.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a esenzione totale Cosap, Tosap e imposta pubblicitaria per tutti i pubblici esercizi nell'anno 2021.

18.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli relativa a: sensibilizzazione per la ‘Giornata delle persone con Sindrome di Down’.

19.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa al conferimento della cittadinanza onoraria di Empoli a Patrick George Zaki.

20.Mozione presentata dai Gruppi Consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli relativa a sostegno di tutte le iniziative nazionali per il ripristino dell'istruzione in presenza.

21.Mozione presentata dai Gruppi Consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli a sostegno del DDL ZAN.

22.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a adesione del Comune di Empoli all’iniziativa del CFU (Comitato Fibromialgici Uniti) “Comuni a sostegno di chi soffre di Fibromialgia” e all’iniziativa “Facciamo luce sulla Fibromialgia”.

23.Mozione presentata dal Presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi a sostegno della ‘Giornata Mondiale della Sindrome Fibromialgica’.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa