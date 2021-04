Palestra Masotti, al via la gara per affidare lavori di manutenzione per 240mila euro

Si è aperta sulla piattaforma telematica regionale Start la gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra Masotti. L’intervento, elaborato dall’ufficio lavori pubblici, prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento normativo secondo gli standard normativi previsti dal Coni, in modo da rendere l’impianto utilizzabile e accessibile anche ai ragazzi diversamente abili. L’Amministrazione comunale intende così riqualificare il plesso sportivo di via Antonini, fino a poco fa utilizzato sia per le ore di educazione fisica delle scuole limitrofe sia per gli allenamenti e gli incontri di pallavolo.

Proseguono, dunque, i lavori di manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi, che porteranno ad avere strutture più sicure e idonee per la pratica sportiva. Sono in corso, infatti, interventi allo stadio Melani, al campo scuola di via delle Olimpiadi e al Palazzetto dello sport, mentre a breve partirà la gara per completare la riqualificazione della pista di pattinaggio alle Fornaci.

Candidato al bando Nuovi cantieri 2020, il progetto ha ottenuto dalla Fondazione Caript 90.000 euro, mentre l’Amministrazione comunale ne impegnerà ulteriori 140.000 euro. Con un progetto da 230.000 euro il Comune ha preventivato, dunque, di riorganizzare la zona spogliatoi e servizi igienici, in modo da ricavarne anche il locale infermeria e due spogliatoi per gli arbitri, divisi per genere ed entrambi accessibili. Programmati, poi, interventi di adeguamento degli impianti idrico ed elettrico, di illuminazione e di sicurezza, oltre alla sistemazione delle uscite di emergenza, lavori propedeutici all’adeguamento antincendio della palestra.

Per partecipare alla procedura di gara per la palestra Masotti, gli operatori economici interessati devono identificarsi sul sistema telematico acquisti della Toscana, accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ e inserire tutta la documentazione richiesta entro le ore 10 di martedì 4 maggio. La gara avrà luogo alle 10.30 negli uffici della stazione unica appaltante, in piazza del Duomo, e si svolgerà interamente in modalità telematica.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa