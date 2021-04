Un furgone si è schiantato contro il muretto di una casa a Cortenuova di Empoli. Nella via della Chiesa di Cortenuova il furgoncino bianco ha colpito frontalmente il muretto verso le 19.30 circa, con rischi anche per eventuali fughe di gas. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri, polizia, un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso. Il conducente non avrebbe riportato ferite. Il traffico è rimasto bloccato fino alla rimozione del mezzo.