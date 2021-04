Segre cittadina onoraria, Fucecchio celebra così la Liberazione

Fucecchio festeggia l'anniversario della Liberazione con l'attribuzione della cittadinanza onoraria a una delle principali testimoni tra i sopravvissuti agli orrori nazifascismo, la senatrice Liliana Segre. Il programma delle celebrazioni, che anche domani nel rispetto delle normative anti Covid si terranno on line, prevede la pubblicazione di un video sulla pagina Facebook Comune di Fucecchio con la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti da parte del sindaco Alessio Spinelli, e con l'intervento filmico della regista Firenza Guidi con "Un animale ferito", ispirato agli scritti e alla testimonianza di Liliana Segre.

Sempre durante il video il sindaco leggerà le motivazioni con le quali il Comune di Fucecchio ha attribuito la cittadinanza onoraria alla senatrice e la lettera di ringraziamento da parte della Segre.

All'iniziativa interverrà anche tutta la giunta comunale: ogni assessore parteciperà alla cerimonia tenendo in mano una rosa rossa.

Ricordiamo che la cittadinanza onoraria è stata assegnata con l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio comunale di Fucecchio.

“Siamo molto felici di accogliere idealmente Liliana Segre nella nostra comunità – dichiara il sindaco Alessio Spinelli – per tutto ciò che lei rappresenta ma soprattutto per il valore morale ed educativo della sua attività di conservazione della memoria che è molto importante per le nuove generazioni. Un'attività che anche il nostro Comune svolge con grande convinzione, sia nel mondo della scuola sia coinvolgendo molti ragazzi, come dimostra anche la nascita spontanea del gruppo giovanile “Fucecchio è libera” che ci segue e ci supporta in tutte le commemorazioni. Tenere viva la memoria di quanto accaduto in passato è fondamentale per la difesa dei valori democratici”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa