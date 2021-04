Spacciava attraverso una fessura nel muro di un edificio abbandonato. Riceveva i contanti e passava la sostanza senza essere visto in faccia, come uno sportello bancomat, per gli acquirenti. Ma i carabinieri di Carrara hanno provveduto ad arrestarlo. Il pusher è un 24enne originario del Marocco. Più segnalazioni erano comunque giunte all'Arma di residenti, esasperati dal degrado e dal continuo via vai di persone.