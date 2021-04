Ubriaco di notte non si ferma all'alt della polizia, inseguimento a Empoli

Inseguimento questa notte a Empoli dove un'auto non si è fermata alle richieste di alt di una volante del Commissariato di polizia di Empoli, tentando la fuga. Gli agenti, durante il normale servizio di pattugliamento, hanno incrociato l'auto che procedeva a forte velocità, hanno quindi invertito il senso di marcia intimando di fermarsi. Il guidatore, però, ha iniziato ad accelerare tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento: il fuggitivo ha imboccato a forte velocità diverse strade, anche in contromano, fino a quando è finito in una strada senza uscita, via Viviani, dove è finita la sua corsa.

L'uomo, un 35enne, è risultato positivo all'alcol test con una percentuale di 2,29 g/l (il minimo consentito è 0,5 g/l). Di conseguenza il giovane automobilista è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza, mentre l’auto è stata sequestrata e poi affidata in custodia ad un familiare giunto sul posto, non essendo il soggetto in grado di guidare. In ultimo, si procedeva anche alla contravvenzione prevista dalla normativa in vigore per il contrasto al Covid-19, in quanto si trovava in strada senza alcun giustificato motivo.