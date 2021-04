Un nuovo Consiglio per la Filarmonica 'Amedeo Bassi'

La banda è festa, è musica, è confusione, è litigi e discussioni, è una piazza piena di gente, è una strada in festa, è il suono degli strumenti che si sentono da lontano ed è la gente che si volta a vederla sfilare. La banda è banda! È un paese, la sua gente, le sue tradizioni e le sue cerimonie. E fermarla (che poi va a diritto come la banda…) risulta difficile anche alla peggiore pandemia del secolo. A Montespertoli, nel 45° anno dalla sua fondazione, la Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”, diretta da Marco Bellini, nonostante tutte le difficoltà legate al periodo in corso, ha rinnovato in questi giorni il consiglio direttivo a naturale scadenza e si appresta a progettare il non facile futuro. La nuova squadra, ben rappresentativa di tutti i gruppi che alla Filarmonica fanno capo, con membri dall’Accademia Musicale “Amedeo Bassi” (insegnanti e genitori di allievi), con coristi della Corale e con musicisti dell’Orchestra “Amedeo Bassi”, con musicisti della banda oltre a membri della Compagnia teatrale “I ragazzi di campagna”, è presieduta da Andrea Graziani, giovane musicista di Montespertoli, che proprio nelle stanze della Filarmonica ha mosso i suoi primi passi nella musica.

«È un onore per me essere partecipe a pieno della vita della Nuova Filarmonica» afferma il neoeletto presidente Graziani «che mi ha permesso di conoscere e crescere con la musica. La Filarmonica è una associazione attiva, al suo interno molte sono le attività svolte, dalla corale all’orchestra alla didattica presso la scuola di musica, punto di riferimento importante per molti bambini e ragazzi, come a suo tempo lo è stata per me. Mi auguro di poter lavorare con il consiglio, con la passione e con l’entusiasmo delle persone che ci hanno preceduto e che tanto hanno fatto per questa bella realtà.»

Con l’augurio di tornare a portare musica ovunque, un in bocca al lupo grande alla squadra “Amedeo Bassi”.