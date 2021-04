Vaccini, portale 'sempre aperto' per la fascia 70-79. Giani: "Abbiamo più dosi, basta corse a prenotarsi"

"Basta con le corse a prenotarsi". Con queste parole il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato a margine di una conferenza stampa l'apertura in forma continuativa del portale "per prenotare in modo continuo le sedute vaccinali per la fascia di età 70-79 anni".

Il cambio di passo è possibile "perché abbiano maggiori certezze sull'approvvigionamento delle dosi", come spiega Giani: "Dalla settimana prossima cambia tutto perché sia Pfizer, che useremo per i 70-79 anni, che Johnson&Johnson ci assicurano regolarità nelle forniture. Possiamo insomma pianificare. Tutti gli appartenenti a questa categoria avranno un appuntamento, chi prima chi dopo, ma almeno chiudiamo il capitolo della corsa a prenotarsi".

Il metodo usato sinora, ha concluso il governatore, "purtroppo era stato pensato perché non avevamo certezze da Astrazeneca, che un giorno mandava la mail assicurando un tot di dosi e il giorno dopo ci avvisava che le avrebbe dimezzate: una situazione del genere, non potevamo fare diversamente ed eravamo costretti a chiudere le finestre per prenotarsi".

Il presidente in mattinata aveva anche annunciato che la Toscana ha "superato il milione di vaccinazioni": "Più vaccini arrivano e più rapidamente siamo in grado di somministrarli, per tornare presto alla normalità. Coraggio Toscana!", così Giani.