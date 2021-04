Coronavirus, leggero calo dei contagi a Fucecchio

Scende leggermente il numero dei positivi al Covid a Fucecchio. Dai 65 della settimana 11-17 aprile si è passati ai 56 di quella conclusasi ieri. Una riduzione di circa il 15% che fa ben sperare ma che ancora non ha riportato i dati ad una situazione tranquilla, come conferma il sindaco Alessio Spinelli.

Fucecchio, i dati dei contagi settimana per settimana, da ottobre 2020 a oggi

"In questi giorni - dice - viviamo sentimenti contrastanti: da un lato c'è la felicità per il ritorno in zona gialla e la conseguente riapertura di tante attività. Questo permetterà a molte aziende, ai commercianti e ai lavoratori di riprendere il loro lavoro e di tornare a sperare in una ripresa. Dall'altro lato c'è però la preoccupazione per una situazione sanitaria che è tutt'altro che risolta. Il tasso di contagio di Fucecchio, ad esempio, sarebbe da 'arancione scuro' e la situazione negli ospedali è ancora molto pesante con decine di cittadini ricoverati a causa del Covid. Questo ci deve far riflettere. Domani il ritorno in zona gialla non deve rappresentare una sorta di "liberi tutti" ma piuttosto una ripresa di un cammino da percorrere con grande senso di responsabilità. Solo con la massima attenzione possiamo evitare che la situazione torni a peggiorare. L'accelerazione della campagna vaccinale in Toscana finalmente è un alleato forte nella battaglia contro il Covid ma il rispetto delle regole rimane ancora l'arma principale".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa