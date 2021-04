Fumo nero a Santa Croce, lo chef Simone Rugiati 'indaga' pubblicamente

(Foto Instagram Simone Rugiati)

Questa mattina, intorno alle 7, lo chef e personaggio televisivo santacrocese Simone Rugiati ha pubblicato dal suo profilo Instagram alcune stories dove denuncia un abbruciamento, intorno alla sua abitazione a Santa Croce sull'Arno, riprendendo una colonna di fumo nero che si innalza tra i campi. "Se bruciano la plastica hanno trovato uno che oggi ha la mattinata libera", dice dal filmato lo chef scrivendo "faccio qualcosa per le prossime generazioni". Rugiati ha infatti iniziato ad indagare pubblicamente, non convinto del fumo nero che intanto si era innalzato sul cielo di Santa Croce.

"Visto che mi trovo dove sono cresciuto, dove purtroppo è venuto fuori un bel casino per inquinamento di altro genere - riferendosi all'inchiesta sui rifiuti in corso, Rugiati continua - bisogna che vada a vedere, poi magari mi sto sbagliando e sono frasche nere". Ed è così che lo chef di Santa Croce si è diretto sul luogo e, tornando, racconta di aver trovato una "discarica abusiva privata, non posso postare ma è veramente grave". Per questo, poco dopo torna a pubblicare sul social dichiarando che il fumo era scomparso e di aver "chiamato chi dovevo chiamare, o sono impegnati o qualcuno non mi ha risposto quindi ho pensato avranno da fare qualcosa di più importante, lo pubblico il video e qualcuno farà qualcosa perché io sono stato un bravo cittadino onesto". Rugiati, come ha continuato, non denuncerà ma "vi voglio far vedere cosa succede dietro l'angolo di domenica mattina".

(Foto Instagram Simone Rugiati)

E così torna indietro nel tempo e pubblica frammenti di video in cui si reca all'origine della colonna di fumo nero, che proveniva da una zona nei pressi del cimitero di Santa Croce sull'Arno. Dalle riprese dello chef si vede un'area con vari rifiuti a terra, "plastica, motori" come denuncia lui stesso. Si può sentire anche Rugiati parlare con le persone presenti intorno al fuoco, che prima chiede che tipo di materiale stessero bruciando e poi conclude "ragazzi spegnete, questa roba è tossica".

Vigili del fuoco e carabinieri sul posto

In seguito alle segnalazioni fornite da Simone Rugiati, eseguito sopralluogo delle forze dell'ordine sul posto.