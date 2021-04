Gara di motocross al Crossodromo Santa Barbara, cade a terra un giovane corridore

Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, un pilota di motocross è caduto durante una gara al crossodromo di Santa Barbara, a La Serra di San Miniato. Il giovane corridore, della categoria debuttanti cadetti, stava gareggiando per il campionato regionale quando è caduto, probabilmente di testa. Da quanto si apprende potrebbe essere finito a terra dopo un contatto ravvicinato con un altro pilota.

Sul posto la Croce Rossa di Ponte a Egola che ha prestato immediato soccorso al ragazzo. Il giovane pilota, che lamentava dolore al collo, è stato portato in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo per accertamenti.