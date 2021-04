Suolo pubblico, dimezzato il canone per i fiorai fiorentini

Dimezza il Canone patrimoniale (l’ex Cosap) per i chioschi fiorai, per i quali Palazzo Vecchio ha stabilito la riduzione del 50% sul canone suolo pubblico. Il dimezzamento è stato approvato dalla giunta con una delibera dell’assessore al bilancio e commercio Federico Gianassi che, partendo dalla modifica dell'intera disciplina del suolo pubblico e dei coefficienti previsti per le diverse tipologie di occupazioni dovuta al passaggio dal vecchio Cosap al nuovo Canone Patrimoniale, ha stabilito dal 2021 in poi questo particolare sconto per i chioschi dei fiori. Non è dunque una misura connessa alla crisi Covid ma regola generale che si applicherà d’ora in avanti per la categoria interessata.

“Firenze è la città del fiore. E i fiorai rappresentano un presidio importante per le strade e le piazze della nostra città. Per questo abbiamo deciso di sostenerli – ha detto Gianassi – con il taglio della tassa sul sulla pubblico. Con questa misura di riduzione, che non è collegata all’emergenza, il Comune intende sostenere questo comparto.”

“Questa misura - continua Gianassi - si aggiunge al piano di taglio delle tasse di oltre 40 milioni che abbiamo realizzato nel 2020 e che stiamo proponendo anche per il 2021. La scelta di oggi per chioschi di fiori nasce dalla volontà di difendere questo mondo così prezioso e che già prima del covid faceva i conti con le difficoltà".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa