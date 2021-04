"Viva il duce" le scritte tornano a Staffoli, di nuovo per il 25 Aprile

Oggi, domenica 25 aprile 2021, nel 76esimo anniversario della Liberazione, Staffoli si è svegliata con scritte inneggianti il fascismo.

Nella frazione del comune di Santa Croce sull'Arno sono apparse varie scritte che recitano "W il duce", tracciate con bomboletta spray verde. Le scritte si trovano in via Livornese, all'ingresso di Staffoli venendo da Galleno.

Si tratta di tre scritte: le prime due si trovano una sull'asfalto, l'altra dietro il cartello della frazione. Una terza frase, impressa su un pezzo di cartone, recita la parola "rivoluzione", e si trova sul cartello in uscita di Staffoli. Ma non è il primo caso.

2019: 'Viva il Duce' sul cartello di Staffoli, scritta appare per 25 Aprile e Primo Maggio

Non è il primo episodio del genere per la frazione. Altri casi di esaltazione al fascismo si verificarono nel 2019 con l'apposizione ripetuta di cartelli che inneggiano al duce (la denuncia di Anpi). Anche due anni fa, la scritta fai da te "viva il duce" comparve sul cartello che segna l'inizio del paese di Staffoli. Quanto accaduto in questo 25 aprile 2021 sembra seguire la vicenda del 2019: il cartello apparve sempre tra il 24 e 25 aprile per riapparire anche il primo maggio, ugualmente posizionato sulla centrale via Livornese, sempre su un pezzo di cartone come questa mattina.