Zona gialla, l'appello al senso di responsabilità del prefetto di Firenze

Il prefetto di Firenze, anche in vista delle graduali riaperture dei prossimi giorni, rinnova l’appello al senso di responsabilità dei cittadini, condizione imprescindibile per non compromettere gli sforzi sino ad oggi compiuti.

‘’L’intervento e l’impegno delle forze di polizia’’, ha detto il prefetto, ‘’cui dobbiamo essere grati per la professionalità e l’equilibrio quotidianamente profusi anche in contesti complicati da più versanti di criticità, come nella giornata di ieri, continuerà ad essere rigoroso e capillare. E tuttavia questo stesso impegno, se si vuole veramente e tutti insieme uscire definitivamente dallo stato di emergenza, non potrà mai da solo essere la chiave di svolta, se non sarà accompagnato e sostenuto da un’ azione vigile e responsabile di ogni singolo cittadino’’.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio stampa